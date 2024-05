Hans Platzgumer: "Ich bin ein endloser Zweifler"

Für viele sind Kafkas Texte schwer zu lesen. Warum sollte man es trotzdem versuchen?

Es verwundert mich, wenn Menschen Kafka als schwer zu lesen empfinden. Er verwendet eine, gerade für seine Zeit, klare, einfache, geradlinige Sprache und kommt meist schon mit dem ersten Satz auf den Punkt. Kafkas Texte fertig zu lesen, ist jedoch nicht immer leicht – und auch nicht immer nötig. Er verliert sich gern selber in seinen Labyrinthen, verknotet sich, findet nicht zu einem Ende, bricht ab, lässt es unvollendet. Kafkas Texte sind keine Plots, die auf ein Ziel zurasen. Es sind Stimmungen und Ideen, in die man sich erlauben sollte, hineinzufallen. Eine bereichernde Lektüre, die unvergessliche Bilder in unsere Köpfen platziert, auch wenn wir ein Buch nicht bis zum Ende lesen.

Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich ein Leben ohne Kafka nicht vorstellen können. Warum?

Ich bin sehr früh (durch die Mutter meines besten Freundes) an zwei meiner literarischen Eckpfeiler herangeführt worden: Kafka und Brecht. Beides fand ich immer schon cool, eben nicht hochkulturell spießig wie so vieles andere, besonders Kafka fast Grusel-Fiction. Er schrieb fantasievoll und gleichzeitig ganz konkret, ohne Schnörkel, ohne Längen. Das entsprach mir, beeindruckte und beeinflusste mich. Es wurde ein Teil meiner Existenz. Später kamen dann Roald Dahl, Stephen King und Max Frisch dazu, doch zu denen hatte ich nie eine so persönliche Bindung wie zu Kafka.

Ihr neuer Roman spielt in Wien und sich in einem Taxi ab. Wie kam es zu dieser Geschichte?

Ich studierte Kafkas Journale, nachdem ich Anfang 2021 auf das Zitat gestoßen war. Bald zogen mich besonders seine Träume, die er darin festhielt, in ihren Bann, auch weil ich zu der Zeit (vergeblich) versuchte, mir das Luzide Träumen beizubringen. Kafkas Traumbeschreibungen brechen jeweils urplötzlich ab. Mitten drin ist Schluss – wie bei Träumen üblich. Ich überlegte, wie es wäre, einen oder mehrere Träume Kafkas in der Jetztzeit weiterzuführen. Dann fiel mir mein alter Schulfreund ein, der seit Jahrzehnten Nachtfahrer in Wien ist. Die Welt, in der er sich verdingt, hat etwas absolut Kafkaeskes. Es ging wunderbar zusammen. Ich rief ihn an und er führte mich in sein eigenartiges Taxler-Leben ein, erklärte und zeigte mir alles, was ich wissen musste.