Hans-Peter Wipplinger: „Man sollte wegkommen vom Jahrmarkt im MQ“

Schon knapp zwei Jahre grassiert die Pandemie – mit Lockdowns und Schließzeiten, von denen auch das Leopold Museum betroffen ist. Im Gegensatz zu anderen Direktoren, die sich zum Beispiel mit Videobotschaften über Einnahmenverluste an die Öffentlichkeit wenden, jammert Hans-Peter Wipplinger nicht.

„Weil ich weiß, dass die Kulturinstitutionen in Österreich prinzipiell – auch wenn es Ausnahmen gibt – gut abgesichert sind. Es gibt andere Betriebssysteme, denken wir nur an die Gastronomie und Hotellerie, wo es um Existenzen, wirklich ans Eingemachte geht. Ich kann zudem nachvollziehen, dass Schritte zur Eindämmung der Pandemie gesetzt werden mussten. In Wien macht Bürgermeister Michael Ludwig das sehr gut.“