Elisabeth Leopold: „Egon Schiele ist seither ein Weltkünstler“

KURIER: Sie haben Rudolf Leopold beim Studium kennengelernt. Konnten Sie seine Begeisterung für die Kunst von Anfang an teilen?

Elisabeth Leopold: Gott sei Dank! Meine Mutter war Prokuristin bei einer an die Wiener Werkstätte angedockten Korbwarenfabrik. Dadurch war ich „vorgewarnt“. Und sie schrieb mir ins Stammbuch: „Nicht das Schönste auf der Welt soll Dir am besten gefallen, sondern was Dir wohl gefällt, sei Dir das Liebste von allen.“ Sie meinte, ich solle nicht dem allgemeinen Geschmack nachrennen, sondern mir etwas Eigenes suchen. Das hab’ ich als Kind nicht verstanden. Später aber sehr wohl. Und daher hatte ich diese gute Verbindung zu dem narrischen Sammler.

Wie kam er zur Kunst? Sein Vater war ja ein wichtiger Sektionschef im Landwirtschaftsministerium.

Elisabeth Leopold: Daher hat er seine Kinder immer ins Naturhistorische Museum geführt. Und so ging mein Mann erst mit 22 zum ersten Mal ins Kunsthistorische Museum. Aber die Geschichte kennen Sie doch!

Die Leser vielleicht nicht.

Elisabeth Leopold: Na gut. Also: Er war überwältigt! Ihm hat ganz besonders der Velázquez gefallen. Und natürlich der Vermeer und der Rembrandt. Er sagte zu mir: „Ich möchte mein Leben mit Kunst umgeben!“ Ihm fiel dann der Katalog von Otto Nirenstein (ein Galerist in Wien, der sich 1933 in Kallir umbenannte, Anm.) über Egon Schiele in die Hand. „Das ist ein großartiger Künstler! Ich muss mich nach ihm umschauen!“ So kam er zum Kunstkritiker Arthur Rössler (der ein Förderer von Schiele gewesen war, Anm.). Rössler hatte ein Bild von Schiele hängen – und prüfte meinen Mann: „Sagen Sie mir, was halten Sie von dem Sonnenuntergang?“ Mein Mann beschrieb das Bild: „Die Sonne versinkt – und man weiß nicht, ob sie je wieder auftauchen wird.“ Da war der Rössler überwältigt.