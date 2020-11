"Hana" von Alena Mornštajnová: Weiterleben, und Sinn finden

Nach Valašské Meziříčí kehrte kein Einziger der 200 jüdischen Bürger zurück. „Und die Stadt hat sich auch nicht bemüht, sie zurückzuholen. Man wollte das zudecken. Eine Synagoge blieb zurück, wurde aber 1954 abgerissen.“ Erst nach dem Jahr 2000 wurde ein Denkmal aufgestellt, auf Betreiben eines Vertriebenen, der nun in England lebt – und zur wichtigen Quelle für die Autorin wurde.

Mornštajnová hat gegenüber den Opfern Schuld verspürt – und gab den Figuren in „Hana“ deswegen Namen realer Menschen, die in der jüdischen Gemeinde in Valašské Meziříčí gelebt hatten. Hana und Mira waren Kinder, die in Auschwitz ermordet wurden.