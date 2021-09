Guido Tartarotti fast allein: Da bleibt einem die Strache weg

Auch wenn er schon Post an Otti Tartar bekommen hat, ist Kollege Guido Tartarotti mit seinem Namen zufrieden. Weil sich aus den Anfangsbuchstaben das Kürzel GUITAR ergibt. Und Guido, ein Meister des „Ohrwaschls“, hat eben eine hohe Affinität zur Popmusik.

Bei der Premiere seines neuen Kabarettprogramms (am Donnerstag in der Kulisse) trug er daher ein Stones-T-Shirt, als Intro verwendete er Lou Reeds „Perfect Day“. Auf ein Gitarrensolo allerdings – der Titel GUITAR SOLO hätte es nahegelegt – wartete man vergeblich. Der Kollege stand allein auf der Bühne und redete über das Ende der letzten Beziehung (Liebesgeschichten fangen immer mit einem Happy End an): Es gab zwar Sex, aber in verschiedenen Zimmern.