Großer Andrang: Robbie Williams spielt Zusatzshow in Wien

Wegen der großen Nachfrage wird Robbie Williams im nächsten Jahr nicht nur eines, sondern zwei Konzerte in Wien spielen: Vor der geplanten Show am 17. März tritt der britische Popstar nun auch am 16. März 2023 in der Wiener Stadthalle auf, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte.

Tickets sind bereits erhältlich. Williams hat kürzlich das Album "XXV" veröffentlicht, für das er alte Stücke mit Orchester neu eingespielt hat.