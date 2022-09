Rammstein kommen 2023 zum KURIER-Konzert nach Wien

Die Europa-Stadion-Tournee von Rammstein geht in die dritte Runde. Nach den beiden ausverkauften Shows in Wien im Jahr 2019 und zwei weiteren im heurigen Sommer in Klagenfurt zeigt das Sextett seine explosive Show nächstes Jahr im Rahmen eines KURIER-Konzertes.

Stattfinden wir das Event wie schon 2019 im Ernst-Happel-Stadion - natürlich mit allem, was die Fans an Rammsteins opulenter optischer Inszenierung von harter Rockmusik lieb gewonnen haben: Eine Bühnenkonstruktion, die auch schon mal ein Stadiondach überragt, die Funken und Flammen schlagende Show und die perfekt eingespielte Band, die ihren Sound sowohl mit Humor als auch mit Pathos zum Leben erweckt und so ein Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Rammstein "Europe Stadium Tour 2023" live in Wien: 26. Juli, Ernst-Happel-Stadion

Einlass: 17. 30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.

Tickets: Die gibt's ab 08.09.2022 um 10:00 Uhr über alle Kanäle und Vorverkaufsstellen von oeticket.com