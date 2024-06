Die vergangenen vier Jahre wurde die Kinolandschaft von der Corona-Pandemie und Doppel-Streiks in Hollywood, aber auch von einigen richtig großen Hits dominiert: "Barbie", "Spider-Man: No Way Home", "Avatar: The Way of Water" und "Top Gun: Maverick" fällt einem da natürlich sofort ein, aber ebenso "Oppenheimer", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" und "Super Mario Bros. Film".

Diese Streifen brachten die Kinokassen zum Klingeln und uns die Möglichkeit, den Alltag hinter uns zu lassen.