Wolferine und Co: Welche Blockbuster in den heißen Monaten ins kühle Kino locken

Je heißer der Sommer, desto kühler das Kino. Zeit für die großen amerikanischen Blockbuster, die weltweit die Massen in die Lichtspielhäuser locken und dort die Kassen zum Klingeln bringen. Traditionellerweise übernehmen Big-Budget-Produktionen wie „Avatar: The Way of Water“, „Top Gun: Maverick“, „Jurassic World Dominion“ oder Superhelden wie „Doctor Strange in the Multiverse Madness“ diese Aufgabe: Sie sorgten im Sommer 2022 global für die höchsten Einspielergebnisse.

Der Sommer 2023 gestaltete sich ein wenig anders: Anstelle von Sequels und Prequels hießen die Gewinner „Barbie“ und „The Super Mario Bros. Movie“, gefolgt von „Oppenheimer“ und „Guardians of the Galaxy Vol. 3“. Zwar kam „Barbie“ nicht an die Einspielergebnisse von James Camerons „Avatar“ heran; doch die rosa Puppe verband sich mit dem Vater der Atombombe zu „Barbenheimer“ und wurde als Retterin des Kinosommers gefeiert.

Wer wird diese Rolle für 2024 übernehmen?