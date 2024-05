Sommerzeit ist Pool-Zeit, Sonnenbrand-Zeit, Urlaubszeit – und Sommerkino-Zeit.

Allen voran Wien hat auch dieses Jahr eine vielfältige Auswahl an Open-Air-Kinos zu bieten. Mit Freunden und Familie unter freiem Himmel in eine fremde Welt einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen, gehört zu den liebsten Sommer-Beschäftigungen der Österreicher. Und weil das eine oder andere Freiluftkino sogar kostenlos zugänglich ist, kann man auch die Geldbörse schonen, die in den Urlaubsmonaten ohnehin oft strapaziert wird. Doch Vorsicht: Aufgrund der hohen Nachfrage ist es ratsam, vorab rechtzeitig Tickets zu reservieren. Bei Schlechtwetter finden Open-Air-Kinos nicht statt. Ein Überblick über die Open-Air-Kinos in Wien 2024:

Kino am Dach: 1. Juni - 15. September Schon zum 21. Mal findet das beliebte Kino am Dach der Wiener Hauptbücherei statt, dieses Jahr unter dem Motto "forever 21". Ganze drei Monate lang werden sowohl österreichische, als auch internationale Filmhits gezeigt – von "Des Teufels Bad" über "Rickerl" und "Poor Things" bis hin zu "Trainspotting", "Der Dritte Man" und "All Of Us Strangers". Den Auftakt macht "Andrea lässt sich scheiden" von Josef Hader. Jeden Mittwoch werden österreichische Produktionen gezeigt, jeden Donnerstag stehen Coming-of-Age-Klassiker am Programm. Wann? tägliche Vorstellung vom 1. Juni bis 15. September 2024

Juni & Juli: Einlass: 20:00 Uhr, Filmbeginn: 21:00 Uhr

August: Einlass: 19:30 Uhr, Filmbeginn: 20:30 Uhr

September: Einlass: 19:00 Uhr, Filmbeginn: 20:00 Uhr Wo? Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien



Mehr Infos gibt es hier.

Autokino Wien: 1. Juni - 30. August Ein Kinoerlebnis sowohl für Autofans als auch für Cineasten bietet das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf, das 2023 zum beliebtesten Kino Österreichs gekürt wurde. Bequem kann im Auto der Film genossen werden, auch Vierbeiner sind erlaubt. Ein Snackangebot und Cocktails sorgen zusätzlich für einen Kinoabend im Retro-Stil. Man kann aber auch alternativ mit dem Fahrrad, Motorrad oder zu Fuß kommen. Das Filmprogramm ist ein Mix aus aktuellen Titeln und (Mainstream-)Klassikern. Wann? 1. - 30. August 2024 Wo? Autokinostraße 2, 2301 Groß-Enzersdorf Mehr Infos gibt es hier.

Silent Cinema: 3. Juni - 14. September & 16. Juli & 19. August Auch dieses Jahr tourt das Ö3 Silent Cinema durch ganz Österreich, insgesamt gibt es bis September 61 Stopps. Jeweils einmal im Juni, Juli und August macht das Open Air-Kino auch in Wien Station. Der Name bezieht sich auf kabellose Kopfhörer, mit denen die Besucher den gezeigten Film entweder in der Originalsprache oder in deutscher Synchronisation genießen können. Man kann im Vorfeld darüber abstimmen, welcher Film gezeigt wird. Wann? 3. Juni - 14. September / in Wien: 3. Juni, 16. Juli, 19. August Wo? 3. Juni & 19. August: Strandbar Herrmann (Herrmannpark, 1030 Wien) / 16. Juli: Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) Mehr Infos gibt es hier.

Volxkino: 7. Juni - 20. September Vor 35 Jahren zog das Wanderkino Volxkino das erste Mal durch Wien und machte an mehren (ungewöhnlichen) Orten Halt. Auch dieses Jahr geht das Volxkino auf Tour, gezeigt werden sowohl österreichische als auch internationale Titel, die sich nicht zwingend am breiten Publikumsgeschmack orientieren. Auch Dokumentationen sind Teil des Programms. Der Eintritt ist frei, Start ist am Karmelitermarkt. Wann? 7. Juni - 20. September Wo? verschiedene Orte Mehr Infos gibt es hier.

Science Fiction im Park: 10. - 15 Juni Science Fiction im Rahmen der Margaretener Filmnächte waren 2007 das erste und und sind bis heute das einzige Science Fiction-Open Air in Wien. Dieses Mal geht es um Titel aus dem ehemaligen Ostblock. Auch hier ist der Eintritt frei. Wann? 10. - 15. Juni Wo? Bruno-Kreisky-Park, 1050 Wien Mehr Infos gibt es hier.

Open-Air am Zukunftshof: 12. Juni - 11. September Cineasten können sich hier unter anderem an Dokumentarfilmen und Stummfilmen erfreuen, begleitet von spannendem Rahmenprogrammen – und das alles bei freiem Eintritt. Wann? 12, Juni – 11. September Wo? Zukunftshof (Rosiwalgasse 41-43, 1100 Wien) Mehr Infos gibt es hier.

Kino wie noch nie: 27. Juni - 25. August Inmitten der Natur werden Filme jeglicher Coleurs gezeigt. Unter dem Motto "Female & Fearless" präsentiert das Open Air-Kino im Augarten heuer Titel mit besonderen Frauenfiguren. Ein weiterer Schwerpunkt ist "100 Jahre Kino". Dazu gibt es Kulinarik, Live-Musik sowie Expertengespräche. Zudem wird den Besuchern ein Wanderkino-Zelt präsentiert, in dem Filmklassiker aus dem Filmarchiv Austria gezeigt werden, die ein authentisches Retro-Gefühl verbreiten wollen. Wann? 27. Juni bis 25. August Wo? Augartenspitz (Obere Augartenstraße 1e, 1020 Wien) & Metro Kinokulturhaus (Johannesgasse 4, 1010 Wien) Mehr Infos gibt es hier.

Film Festival am Rathausplatz: 29. Juni - 1. September Zum bereits 34. Mal können Besucher bei freiem Eintritt täglich hochkarätige Musikfilmproduktionen genießen. Das Programm beinhaltet nahezu alle Genres, Oper ist genauso dabei wie Popmusik. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz und mehrere Side Events – allen voran das Kinderopern-Festival – runden die Sommerveranstaltung ab. Wann? 29. Juni - 1. September Wo? Rathausplatz, 1010 Wien Mehr Infos gibt es hier.

frame[o]ut Filmfestival: 14. Juli - 2. September Bei diesem Festival im Museumsquartier stehen Independent- und Dokumentarfilme im Fokus. Da der Eintritt frei ist, ist dieses Open Air-Kino besonders empfehlenswert, um in Genres einzutauchen, mit denen man bisher vielleicht wenig Berührungspunkte hatte. Wann? 14. Juli - 2. September (immer freitags und samstags ab 22 Uhr) Wo? MuseumsQuartier Wien (Museumsplatz 1, 1070 Wien) Mehr Infos gibt es hier.

dotdotdot: 4. - 29. August Da das Kurzfilm-Festival, das heuer sein zehntes Jubiläum feiert, im stimmungsvollen Garten des Volkskundemuseums stattfindet, kann man sich auf eine besonders idyllische Atmosphäre freuen. Filmgespräche mit Gästen lassen die Besucher noch tiefer in die Welt der Kurzfilme eintauchen. Bei Schlechtwetter findet das Programm im Palais statt. Wann? 4. - 29. August (jeden So, Mo und Di) Wo? Volkskundemuseum Wien (Laudongasse 15-19, 1080 Wien) Mehr Infos gibt es hier nicht.

Stumm & Laut: 22. - 24. August Stummfilm-Perlen, die von Livemusik begleitet werden: All jene, die sich in die Beginnzeiten des Kinos zurückversetzt fühlen möchten, sollten das "Stumm & Laut" am Columbusplatz nicht verpassen. Auch hier ist der Eintritt frei. Wann? 22. - 24. August Wo? Columbusplatz (1100 Wien) Mehr Infos gibt es hier.