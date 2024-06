© Photo by Luke Jones on Unsplash

Das Angelibad ist die beliebteste Hundezone der Wiener und ihrer Vierbeinern. Direkt an der Alten Donau gelegen, überzeugt das Angelibad mit einem naturbelassenen Strand und direktem Zugang zum Wasser – an heißen Sommertagen ist für Abkühlung für Mensch und Tier also gesorgt, die großen Bäume sorgen für genügend Schatten.

Prater

Fläche: 290.000 m²

In der größten Hundeauslaufzone Wiens können Sie mit Ihrem Vierbeiner tief in die Natur eintauchen, sporteln oder einfach die Seele baumeln lassen. Ihr Hund wird es genießen, fremde Gerüche zu erschnüffeln, zwischen den Bäumen hin und her zu rennen, auf umgefallene Baumstämme zu klettern oder, wenn Sie sich etwas tiefer in den Wald wagen, fremde Tiere zu beobachten. Auch Trinkbrunnen und Gackerl-Sackerl-Spender sind vorhanden.

Wichtig zu beachten: Die Hundezone ist nicht eingezäunt und wird auch von Joggern und Radfahrern genutzt.

Adresse: Kaiserallee / Rustenschacherallee, 1020 Wien