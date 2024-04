Posttraumatische Belastungsstörung: Hunde erschnüffeln frühe Anzeichen

Hunde verfügen über höchst sensible Nasen. Sie können beispielsweise epileptische Anfälle bei ihren Besitzerinnen und Besitzern erschnüffeln. Hat das Herrchen oder Frauchen Diabetes, sind trainierte Tiere in der Lage, bei Unter- und Überzucker anzuschlagen. Mit ihrem feinen Riechorgan können manche sogar erkennen, wenn ein Mensch an Krebs, Malaria oder Parkinson erkrankt ist.