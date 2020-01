Greta Gerwig zu "Litttle Women": "Ich muss diesen Film machen“

KURIER: Sie sind in Ihrer Karriere sehr bald hinter die Kamera gewechselt. Woher kam die Courage?

Greta Gerwig: Schreiben und Regieführen waren im Grunde immer meine erste Liebe. Den Mut dafür hatte ich erst so richtig nach „Frances Ha“: Die Reaktion auf diesen kleinen Film, den wir in Schwarz-weiß gedreht hatten, war wirklich überwältigend. Das gab mir genug Selbstbewusstsein, dass ich mich an „Ladybird“ heranwagte.

Gab es eine persönliche Verbindung zu „Little Women“?

Ich identifiziere mich mit Jo March. Ich verstehe ihre Geschichte. Und der Roman ist schon mein ganzes Leben lang mein Lieblingsbuch. Es war das Buch, aus dem mir meine Mutter vor dem Schlafengehen vorlas. Es war der Grund, dass ich an mich glauben lernte, dass ich den Mut aufbrachte, Autorin zu werden. Jo war dieses Mädchen voller Ambitionen, größer und stärker als alle und alles in ihrer Umgebung. Und das fühlte ich auch in mir. Ich marschierte mit dem Buch unterm Arm zu Sony, in Amy Pascals Büro, die meine Produzentin wurde. Ich sagte, ich muss diesen Film machen, ich kann nicht anders. Und zum Glück gab es keinen Widerstand. Und dass sie es groß machen wollten, eine richtige Produktion, wo nicht an allen Ecken und Enden gespart wird. Wo ich diese großartigen Schauspielerinnen engagieren konnte, meine Traumbesetzung. Für mich ist „Little Women“ die quintessenzielle weibliche Geschichte über den Traum, Schriftstellerin zu werden. Und ich hatte die größte Leinwand zur Verfügung. Ich habe bei diesem Film mehr über mich als Regisseurin gelernt als bei jedem anderen.

Reden wir kurz über die Besetzung …

Das ist ja fast peinlich, welche Namen ich da engagieren konnte! Ich meine, Emma Watson, Florence Pugh, Timothee Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep! Und Saoirse Ronan kam zu mir und sagte: „Ich muss Jo March spielen! Bitte lehne mich nicht ab!“ Wie hätte ich da je nein sagen können?! Saoirse war meine erste Wahl, aber ich traute mich nicht einmal, das laut zu sagen.