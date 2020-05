Grazer Oper: Peter Konwitschny inszeniert "Jenufa"

Erstmals in Graz gespielt wird das Musical "Carousel" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein, das an Ferenc Molnars Drama "Liliom" angelehnt ist. Als Operette hat man wieder einmal auf das "Weiße Rössel" zurückgegriffen, diesmal in der etwas jazzigeren Urfassung, so die Intendantin. Es inszeniert Josef E. Köpplinger, auf der Bühne geben sich Sigrid Hauser, Daniel Prohaska, Christoph Wagner Trenkwitz und Sieglinde Feldhofer ein launiges Stelldichein.

Die Konzertreihe wird mit fünf Abenden fortgesetzt, beim Eröffnungsabend habe man versucht "alle Sparten des Hauses zu präsentieren", so Dirk Kaftan. Die Tanzschiene umfasst neben der 5. Internationalen Tanzgala auch eine Zusammenarbeit mit Bratislava sowie die Uraufführungen "Chat Rooms" und "Die Liebe einer Königin". In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendtheater Next Liberty wird das Musical "Aladin und die Wunderlampe" auf der großen Bühne gezeigt.