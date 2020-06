Konwitschny inszeniert "Faust" in Graz

Von Goethes "Faust" in der Inszenierung von Peter Konwitschny bis zu einem Musical nach Pedro Almodovars Film "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" spannt sich in der Saison 2012/13 der Bogen der Aufführungen im Grazer Schauspielhaus. Dazu kommen traditionellere Stücke wie Ibsens " John Gabriel Borkman" oder Schnitzlers "Der einsame Weg", aber auch die Uraufführung von " Hakoah Wien", eine Arbeit von Yael Ronen.

"Wir leben in sehr bewegten Zeiten, die Welt ist im Umbruch, in allen gesellschaftlichen Domänen", so Schauspiel-Intendantin Anna Badora bei der Spielplanpräsentation am Freitag in Graz. Demzufolge sind die Produktionen auch so bunt gemischt wie nur möglich. Den Höhepunkt der Saison stellt sicher Peter Konwitschnys Sicht auf beide "Faust"-Teile dar, wobei die Reise Fausts bis ans Ende im Mittelpunkt steht. Als Mephisto wird Udo Samel gastieren, die restlichen Rollen werden aus dem Ensemble besetzt.

Als Deutschsprachige Erstaufführung wird das Musical "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" nach dem Film von Pedro Almodovar zu sehen sein, das 2010 am Broadway uraufgeführt worden ist. Eine Uraufführung ist die Arbeit der israelischen Autorin und Regisseurin Yael Ronen (" Hakoah Wien"), die sich mit Identitätsfindung vor dem Hintergrund des berühmten Fußballteams Hakoah Wien auseinandersetzt.