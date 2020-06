Peter Konwitschny über seinen "Don Carlos"

Werk: Verdis " Don Carlos" wurde in der fünfaktigen, französischen Fassung 1867 in Paris uraufgeführt. Für Frankreich musste Verdi die damals obligate Ballettszene komponieren. Die italienische Version (" Don Carlo") wurde erst in Bologna (1867) und dann in der vieraktigen Bearbeitung 1884 in Mailand aufgeführt. Die Staatsoper zeigt die Mailänder Fassung in einer Neuproduktion ab 16. Juni 2012.

Produktion: Regie: Peter Konwitschny. Dirigent: Bertrand de Billy. Es singen u. a.: Kwangchul Youn (Philippe II.), Yong­hoon Lee ( Don Carlos), Ludovic Tézier (Rodrigue), Adrianne Pieczonka ( Elisabeth de Valois), Béatrice Uria-Monzon ( Eboli).

Termine: 24. April (Wiederaufnahme). Reprisen: 28. April sowie 1. und 5. Mai 2012.