"Götterdämmerung": Kampf um Euro-Rettung

Das Dirigat von Kent Nagano ist so klar und linear wie die Personenführung und die Inszenierung. Nagano wählt jedoch sehr langsame Tempi, die sich nur selten steigern. Auch in der Lautstärke gibt es zu wenig Differenzierung. Klanglich ist dieser Abend aber ein Erlebnis Aus dem fabelhaften Sängerensemble ragt Nina Stemme, die neue "Götterdämmerungs"-Brünnhilde, die 2013 in Wien alle Wagner’schen Brünnhilden singen wird, heraus. Ihr Sopran ist dramatisch, aber nie schrill, durchschlagskräftig, aber nie vordergründig, stets präzise und berührend. Eine Topleistung, die an die Gigantinnen der Vergangenheit erinnert.

Stephen Gould, bereits erprobt als Siegfried, wird besser und besser in dieser Rolle und hat keinerlei Mühen, bis zu seinem Bühnentod sängerisch durchzuhalten. Eric Halfvarsson, der Hagen, sprang am selben Tag für Albert Pesendorfer ein (der wiederum für Hans-Dieter König hätte einspringen sollen). Er reiste wenige Stunden vor der Premiere aus Wien an, wo er tags zuvor den Großinquisitor gesungen hatte. Sein Hagen ist weiterhin kraftvoll und bedrohlich. Anna Gabler ist eine verführerische Gutrune, Iain Patersen ein sängerisch etwas blasser Gunther, Wolfgang Koch ein markanter Alberich und Michaela Schuster eine exzellente Waltraute. Der Chor ist mächtig und szenisch grandios betreut. Riesenjubel für eine famose Produktion. Damit hat München auch Bayreuth, wo der "Ring" 2013 von Frank Castorf geschmiedet wird, viel vorgelegt.

KURIER-Wertung: ***** von *****