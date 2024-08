Nach rassistischen Parolen: Gigi D'Agostino geht auf Österreich-Tour

"Gigi D'Agostino ist zurück: Der Kult-DJ wird noch dieses Jahr Fans in der Wiener Stadthalle mit Hits wie "L'Amour Toujours", "Bla Bla Bla", "The Riddle", "In My Mind" und vielen weiteren Klassikern zum Feiern bringen", so bewirbt Wien-Ticket derzeit per E-Mail den ab Donnerstag startenden Ticketvorverkauf für insgesamt sechs Österreich-Konzerte von Gigi D'Agostino.