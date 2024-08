Rassistische Angriffe auf SPÖ-Politiker Bajwa: Polizei prüft Straftatbestand

Der indischstämmige Stadtrat und SPÖ-Ortsparteichef in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) Gurdial Singh Bajwa ist mit rassistischen Postings konfrontiert. "Diese Äußerungen sind widerwärtig und auf das Schärfste zurückzuweisen", betonte der rote Landesparteivorsitzende Sven Hergovich. "Die Menschen sollen mich an meinen Taten messen und nicht an meinem Aussehen", erklärte Gurdial Singh Bajwa am Dienstag in einer Aussendung. Die Polizei prüft, ob ein Straftatbestand vorliegt.