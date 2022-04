Gespielte Geschichtsstunde: "Leopoldstadt" in der Josefstadt

Gezeigt wird die Geschichte einer j├╝dischen Wiener Gro├čfamilie von 1899 bis 1955. Sie versucht, wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Akzeptanz zu erringen, bleibt aber dennoch immer in der Au├č├ęnseiterrolle. Am Ende steht die Entmenschlichung und Vernichtung durch die Nazi-Verbrecher.

Tom Stoppard hat in die Geschichte ein Ehe-Drama im Schnitzler-Stil eingearbeitet: Die Frau des Familienpatriarchen betr├╝gt diesen mit einem antisemitischen Offizier, obwohl sie ihren Mann liebt. Diese Geschichte rettet sp├Ąter dem Sohn des Paares das Leben, der Offizier erkl├Ąrt sich bereit, den jungen Mann als seinen Sohn auszugeben und ihn damit zum "Arier" zu machen.

In erster Linie wird aber sehr viel geredet und ├Âsterreichische Zeitgeschichte nacherz├Ąhlt: Erster Weltkrieg, Wirtschhaftskrise, B├╝rgerkrieg, Nationalsozialismus, Staatsvertrag. F├╝r das Publikum der Urauff├╝hrung in England sicher interessant, in ├ľsterreich hat man das schon sehr oft geh├Ârt und kennt die Fakten.

Ganz am Ende steht das Wort "Auschwitz". Viel Applaus f├╝r eine starke Ensembleleistung.