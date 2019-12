Fritz Muliar wäre 100 Jahre alt: „Er hat sich selbst inszeniert“

Bei meinem ersten Interview mit Fritz Muliar war er 63 und sagte, dass er mit 65 in Pension gehen werde, „weil alles am Theater schrecklich“ sei. Gespielt hat er dann bis zum letzten Tag seines Lebens, als er in seinem 90. Lebensjahr stand. In wenigen Tagen wäre Fritz Muliar hundert.

„Er war ein widersprüchlicher Mensch“, sagt sein heute 59-jähriger Sohn Martin Muliar. „Einerseits liebevoll, andererseits konnte man schwer an ihn herankommen.“ Wie denn auch: Tagsüber Proben und Dreharbeiten, abends Vorstellung, Fritz Muliar war ständig beschäftigt.