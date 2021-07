Die Julius-Meinl-Story: Höhen und Tiefen einer Dynastie

Dabei geht die Familiengeschichte weit über das Geschäftsimperium hinaus: Julius Meinl II., der Sohn des Gründers, rief im Ersten Weltkrieg eine Friedensbewegung ins Leben, der auch der spätere k. k. Ministerpräsident Heinrich Lammasch angehörte. Die „Meinl-Gruppe“, wie sie genannt wurde, versuchte zwischen den verfeindeten Staaten zu vermitteln, scheiterte aber an der unnachgiebigen Haltung Deutschlands.

Während er nach Kriegsende Lebensmittel für Österreichs hungernde Bevölkerung organisierte, sorgte Meinl II. auch für den Ausbau des Konzerns. In allen Nachfolgestaaten der Donaumonarchie wurden Niederlassungen gegründet, das Filialnetz reichte vom Baltikum bis ans Schwarze Meer, Meinl gab es in Rumänien, Polen und in der Tschechoslowakei, auf den Geschäften in Italien stand Giulio und in Ungarn Juliusz Meinl. Mit fast 600 Filialen und zahlreichen Fabriken zählte Meinl nun zu den größten Lebensmittelkonzernen Europas.