Bilder, die Geschichte schrieben: Die größte private Fotosammlung

Die alte Dame war in ihrer Jugend Mannequin gewesen. Und sie saß auf einem Schatz. Besaß sie doch 20 Modebilder, die die berühmte Fotografin Madame d’Ora in den 1920er-Jahren angefertigt hatte.

Christian Brandstätter besuchte die alte Dame in ihrer Villa in Wien-Döbling und kaufte ihr die Fotos ab. Das ist 40 Jahre her, und heute zählen diese Bilder zum Grundstock der größten privaten Fotosammlung Österreichs.