Gerhard Roth: „Der letzte Gedanke war: Sterben ist leicht“

Sehr oft sei er, sagt Roth, im ehemaligen Irrenhaus von San Servolo gewesen. „Ich gehe überall, wo ich hinkomme, in die Irrenhäuser. Was mich an ihnen interessiert, ist die Begegnung mit Menschen, deren Leben vom Unbewussten dominiert wird. Was macht das Unbewusste aus den Menschen?“

Das Thema Wahnsinn durchzieht sein Werk seit Anbeginn. „Mein jüngerer Bruder hatte ein autistisches Verhalten“, erzählt Roth. „Er lag bei der Schachstaatsmeisterschaft in Innsbruck in Führung, fand aber eines Tages im Waschbecken des Hotelzimmers ein schwarzes Haar – und fuhr sofort heim. Oder: Er wollte keine Türklinken angreifen und kannte alle Mahler-Symphonien auswendig, jede einzelne Note.“

Bekanntlich schwingt bei Roth immer der Tod mit – und daher in diesem Falle auch der „Tod in Venedig“, der Roman von Thomas Mann über den Schriftsteller Gustav von Aschenbach: „Am Ende stirbt er als lächerlicher Greis mit gefärbten Haaren und geschminktem Gesicht während einer Choleraepidemie, infiziert von überreifen Erdbeeren“, fasst Roth zusammen. Er selbst wäre in Venedig beinahe gestorben:

„Nach einer Infektion verlor ich im Badezimmer der Wohnung – in der Nähe der Rialtobrücke – das Bewusstsein, ein Rettungsboot brachte mich über den Canal Grande zum Krankenhaus auf den Fondamente Nove. Unterwegs öffnete ich die Augen und erblickte das ,Casinò di Venezia‘.“ Just dort war 1883 Richard Wagner gestorben. „Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Ospedale Santi Govanni e Paolo in einer winzigen, dunklen Kammer. Ein Rettungswagen brachte mich zwei Tage später nach Österreich in ein Krankenhaus, wo ich erfuhr, dass meine Lungen entzündet waren, und ich versuchte den Friedhof San Michele aus dem Kopf zu bekommen, dessen Ziegelmauern man – durch das Meer getrennt – gegenüber dem Ospedale sehen kann.“