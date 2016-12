Der britische Popsänger George Michael ist tot. Das berichtete die Agentur PA am Sonntagabend unter Berufung auf seinen Publizisten. George Michael starb im Alter von 53 Jahren.

Wham!

Dass George Michael einmal als Solosänger Erfolge feiern sollte, war lange Zeit nicht vorherzusehen. Bekannt wurde der Popstar in den 1980ern als eine Hälfte des Duos „Wham!“. Aber auch nach dem Ende der Formation sorgte Michael für Schlagzeilen, während sein Pendant Andrew Ridgeley aus der Öffentlichkeit verschwand. Allerdings bezogen sich die Headlines über Michael zuletzt zunehmend auf Sex- und Drogeneskapaden beziehungsweise gesundheitliche Probleme.

„Last Christmas“

Geboren wurde George Michael, dessen Vater zypriotischer Abstammung war, am 25. Juni 1963 in London. Seine Musikerkarriere startete der Jüngling Anfang der 1980er Jahre mit seinem Schulfreund Ridgeley unter dem Namen „Wham!“. In den kurzen Jahren der Band, die von 1981 bis 1986 bestand, fallen zahlreiche Hits, die noch heute die Radioschleifen bestimmen, darunter „Wake Me Up Before You Go Go“ oder der Weihnachtsklassiker „Last Christmas“.

Bereits 1987 trat Michael nach der Bandauflösung mit dem Soloalbum „Faith“ in Erscheinung, das mit zahlreichen Nummer-1-Hits zum Erfolg geriet und dem Künstler einen Grammy bescherte. Bereits mit der zweiten Platte „Listen Without Prejudice“ blieb der kommerzielle Erfolg allerdings aus. Das dritte Album ließ länger auf sich warten, enthielt mit „Jesus To A Child“ jedoch wieder einen Hit.

Auch wenn die Nummer von Insidern bereits als Tribut für Michaels Lebensgefährten Anselmo Feleppa, der zuvor an Aids verstorben war, gelesen wurde, blieb das offizielle Outing des Sängers noch aus. Dies geschah auf unsanfte Weise schließlich 1998, als der Künstler in Los Angeles beim Cruising auf einer öffentlichen Parktoilette von einem Polizisten in Zivil verhaftet wurde. Die Folge: 810 Dollar Strafe und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine breite Aufmerksamkeit der Medien.

Die im gleichen Jahr veröffentlichte Best-Of-CD „Ladies & Gentlemen“ geriet zum durchschlagenden Erfolg. Nach einem Swingalbum 1999 folgten eher ruhigere Jahre in der Öffentlichkeit, wobei Michael 2005 seine autobiografische Dokumentation „A Different Story“ präsentierte und zugleich seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft ankündigte. Bereits im Frühjahr 2006 folgte jedoch die Ankündigung, mit „25 Live“ nach 1991 erstmals wieder auf Tour zu gehen, die ihn im Juli 2007 auch in die Wiener Stadthalle führte.

Nächste Verhaftung

Die nächste Verhaftung folgte relativ bald. Im Juli 2010 wurde George Michael in London von der Polizei festgenommen, nachdem er mit seinem Wagen ein Gebäude gerammt hatte. Im September wurde der Sänger deshalb wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu einer Geldstrafe und zwei Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er vier Wochen verbüßte.

Drei Jahre nach der Konzertreise „25 Live“ hatte Michael heuer schließlich im August in Prag sein Comeback mit „Symphonica“ gegeben. Begleitet von den sanften Tönen eines Symphonieorchesters startete der 48-Jährige in der historischen Staatsoper seine Tournee, die ihn im November auch nach Wien führen sollte. Diesen Auftritt musste der Künstler jedoch - ebenso wie einen Auftritt in London monats zuvor - wegen einer diagnostizierten Lungenentzündung absagen. Er wurde im Wiener AKH behandelt - es hieß, es wurde ihm das Leben gerettet.