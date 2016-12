Der plötzliche Tod von Popstar George Michael hat bei Kollegen und Freunden für Bestürzung gesorgt. Elton John schrieb auf Instagram, er habe einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren. George Michaels früherer Band-Partner im Duo "Wham", Andrew Ridgeley, twitterte, der Verlust seines geliebten Freundes breche ihm das Herz.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Ein von Elton John (@eltonjohn) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 15:24 Uhr

"2016 - Verlust einer weiteren talentierten Seele. All unsere Liebe und unser Mitgefühl geht an George Michaels Familie", erklärte die Band Duran Duran auf Twitter. Der britische Sänger Robbie Williams meinte, "Oh Gott, nein ... ich liebe dich, George ..... Ruhe in Frieden" sowie "Wählt das Leben, meine Freunde".

"Kann sich 2016 nicht verpissen?"

Der frühere BBC-Discjockey Tony Blackburn sagte, Michaels früher Tod sei kaum zu glauben: "Dieses furchtbare Jahr dauert weiter an". Der Sänger Martin Fry von der Band ABC twitterte: "Ich bin am Boden zerstört."

"Lebewohl mein Freund. Wieder ist ein großer Künstler von uns gegangen. Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?", schrieb Madonna auf Facebook. Die Sängerin spielte damit auf den Tod weiterer Rock- und Popstars in diesem Jahr an.

Farewell My Friend! ???????? Another Great Artist leaves us. ????Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) December 26, 2016

Auch Geri Halliwell, Ex-Spicegirls-Sängerin und gute Freundin Michaels, meldete sich auf Instagram zu Wort. „So so traurig. Ruhe in Frieden, George, ein enger Freund, die beste, großzügigste und talentierteste Person. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“

So so sad , R.I.P George, a dear friend, the kindest, most generous & talented person . My thoughts are with his family.#GeorgeMichael Ein von Geri Horner (@therealgerihalliwell) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 16:02 Uhr

Popsängerin Miley Cyrus dankte ihm per Tweet für seinen "radikalen Aktivismus in der LGBTQ-Community!"