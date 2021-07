Genetikk: "Wir entziehen Rap das Gesicht"

Die Welt hat geschrieben, dass ihr mit eurem visionären und gleichzeitig klassischen Sound bereits die deutsche HipHop-Kultur verändert habt. Wie macht sich dieser Wandel bemerkbar?

Karuzo: Das kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob wir schon was verändert haben. Ich glaub einfach, dass wir Teil einer gewissen Veränderung sind. Vielleicht sind wir ein sehr gutes Symbol für diesen Wandel. Ich weiß nicht, ob eine einzelne Band eine Wandlung einleiten kann, das muss schon von einer Masse kommen. Auch die Beatles waren nicht die Einzigen, die damals diesen Sound gemacht haben. Sie waren nur die Größten und Besten, in dem was sie gemacht haben. Aber es gab auch andere Bands, die in diese Richtung tendiert haben und begonnen haben, aus dem Rock’n’Roll Popmusik zu entwickeln. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die das jetzt machen, aber wir sind vielleicht eines der stärksten Symbole für diese Veränderung.

Andererseits bedient ihr euch ja auch bei den älteren Sachen von den Beginnern oder Kool Savas…

Karuzo: Natürlich, das ist das, was uns geprägt hat und das fließt mit ein in unsere Musik. Klar, das sind Sachen, die uns auch dazu inspiriert haben das zu machen, was wir heute machen. Auch hundert Millionen andere Sachen, aber auch die Alben deutscher Klassiker.

Privat hört ihr auch gerne Blues, Soul und Ray Charles?!

Karuzo: Auf jeden Fall, oft viel lieber als HipHop.

Sikk: Frank Sinatra hören wir immer, wenn wir auf Tour sind. Oder Gil Scott Heron, alles außer Rap.

Karuzo: Wenn wir vom Konzert kommen und alles stressig war, gibt’s eine Runde Frank Sinatra auf der Rückfahrt.

Wie kam es eigentlich zu dem Feature mit Sido auf „Liebs oder lass es“?

Karuzo: Keine Ahnung, das hat sich ergeben. Wir haben den „König der Lügner“ Track gemacht, auf dem wir die Anspielung auf ein Feature mit Sido haben, und er hat gemeint: „Okay gut, ich bin auf dem nächsten Album und fertig.“ Das hat sich so ergeben. Aber Sido ist eine der Inspirationsquellen aus unserer Jugend.

In den Reviews seid ihr meistens besser weggekommen als eure Feature-Gäste ...

Karuzo: Das muss jeder selbst wissen. Aber ich nehm an, dass die Leute, die unsere Platte kaufen, diese wegen uns kaufen und die finden dann im Idealfall uns dann auch am allercoolsten. Bei „ D.N.A.“ waren alle Reviews gut, aber es gab bei „ Vodoozirkus“ (zweites Album, Anm.) auch welche, die nicht so prickelnd waren. Daher darf man auch nicht so viel drauf geben. Das ist die Meinung von irgendeinem Journalisten und der darf seine Meinung haben und darf die auch zu Papier bringen. Das soll er sogar, ist ja sein Job und erfüllt damit auch seinen Teil in der ganzen Szene sozusagen. Wenn man dann nicht gut wegkommt, hofft man, dass sich die Leute nicht von Vornherein so davon beeinflussen lassen, dass sie die Platte nicht mehr wollen. Da muss sich jeder selbst mit dem Produkt beschäftigen und dann sagen, was er will. Das ist wie wenn man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Es gab in Deutschland diese große Thilo Sarrazin-Diskussion und jeder hat über sein Buch gesprochen. Wahrscheinlich hat die Hälfte der Leute, die darüber gesprochen und Kommentare abgegeben hat, das gar nicht gelesen und sich in ihren Aussagen und Kommentaren auf die Medienberichterstattung gestützt. Wenn das der Fall ist, ist es natürlich scheiße. Kauf dir das Buch, lies es und dann kannst du noch immer sagen, dass es scheiße ist.