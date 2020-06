Sarrazin - die unwillkommene Euro-Provokation

"Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise gebracht hat", ist der Untertitel und Leitmotiv seines 450-Seiten-Werks, in dem er diesmal zusammen getragene Fakten und eigene Thesen klar trennt. Die meisten Fakten sind nicht neu. Sarrazin zeigt auf, dass der Export Deutschlands keineswegs vom Euro und dessen Bindungskraft abhängt: Er wuchs in den letzten zehn Jahren in die Nicht-Euro-Länder mehr als in die Euro-Zone, deren Anteil nun unter 40 Prozent liegt. Auch ist das Wirtschaftswachstum von Nicht-Euro-Ländern wie jenes von Schweden und der Schweiz höher als das Deutschlands.

Sarrazins zentrale These ist, dass der Euro ein rein politisches Projekt war und dass er auch damit gescheitert sei. In der Pressekonferenz tönte das so: " Deutschland hat wegen seines schlechten Gewissens die gut funktionierende D-Mark hingegeben, es wollte es sich der historischen Schuld entledigen." Das Reizwort, das im Buch vorkommt, gebrauchte Sarrazin vor der Presse nicht. "Der Euro hat keine dieser politischen Hoffnungen erfüllt: Weder beim Wachstum in der Eurozone, noch bei ihrer Stabilität oder für mehr Einigung. Dagegen sind die Risiken enorm und vertragswidrig gestiegen", nicht nur für Deutschland. Der Euro drohe eher Europa zu zerreißen als zusammenzuhalten.