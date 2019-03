Gemischte Platte - mit u. a. Bonnie Tyler, Die Heiterkeit, HVOB, Crystal Fighters

Bonnie Tyler: Between The Earth And The Stars

Die ewig heisere Blondine, die mit Balladen wie „It’s A Heartache“ in Party-Playlists (Ü30) immer noch ein gern gesehener Gast ist, legt ihr 17. Album vor. Darauf gibt es „more of the same“, also mehr vom Gleichen: schunkeliger Pop zwischen Honkytonk-Country und Oldies-Rock.

Live am 25. Mai in Wien; 26. Mai in Graz.