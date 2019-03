Gemischte Platte - mit u. a. Robert Forster, Hauschka und Hejira

Robert Forster: Inferno

Der australische Sänger, Gitarrist und Songschreiber Robert Forster ist nach dem plötzlichen Herzstillstand seines langjährigen Freunds und The Go-Betweens-Partners, Grant McLennan, solo unterwegs. Zuletzt veröffentlichte der 61-Jährige seine Memoiren unter dem Titel „ Grant & I“. Nun erscheint ein neues Album. Aufgenommen wurde das 35 Minuten dauernde „Inferno“ im Sommer in Berlin. Mit seiner neu zusammengestellten Band „The Magic Five“ sind ihm dort neun großartige Lieder geglückt. „Life Has Turned A Page“ ist ein von der Sonne geküsstes Lied mit Glockenspiel und luftigen Percussions. „I’ll Look After You“ und das finale „One Bird In The Sky“ sind wunderschöne Midtempo-Balladen mit sanften Klaviermelodien und gefühlvollen Streichern. Es sind Songs, die einen herzlich umarmen, Leichtigkeit und Gelassenheit versprühen.

Tipp: Robert Forster kommt am 10. Mai ins Theater Akzent ( Wien) und am 11. Mai in den Linzer Posthof.