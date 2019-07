Gemischte Platte - mit Thom Yorke, Cassius und Bonaparte

Der Radiohead-Mastermind und Schutzheilige aller Melancholiker verliert sich als Solokünstler mehr und mehr in der Klangforschung. Für sein drittes Solowerk hat der Brite wieder seinen Laptop hochgefahren und Musik programmiert, die fordernd, schwermütig und phasenweise wunderschön wie berührend („ Dawn Chorus“) klingt. Die neun neuen Songs werden von kosmischen Synthesizersounds und himmlischen Chören geprägt, die jene (Alb)-Träume untermalen, die Yorke zu gebrochenen Beats sowie hektischen Störgeräuschen verarbeitet. Oder so ähnlich. Denn in seine Klagelieder lässt sich naturgemäß viel hineininterpretieren. Ach ja, zu „ Anima“ gibt es auch einen gleichnamigen Netflix-Kurzfilm von Paul Thomas Anderson. Diesen kann man aber genauso auslassen wie den neuen „Men in Black“. Zur Musik kann man aber ganz gut abdriften.