Gemischte Platte - mit Stereo Total, Blood Orange, Die Kerzen

Die Kerzen: True Love Pop

Dass gerade die 90er-Jahre wieder angesagt sind, ist der Band aus Deutschland egal: Sie wildert lieber in den 80ern. Und so tragen ihre Dream-Pop-Songs Schulterpolster und erfrischen mit selbstironischen Texten. Wer mit A Flock Of Seagulls etwas anfangen kann, wird Die Kerzen mögen. Es könnte sogar „True Love“ daraus werden.

Live: Die Kerzen spielen am 29. Jänner 2020 im B72 in Wien