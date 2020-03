Gebrüder Moped über Trottelfabriken im Internet

Es gibt einen Meister in Sachen Alternativfakten. Donald Trump, der mit dem „Eichkatzerl am Kopf“, hat das falsche Spiel mit der Wahrheit perfektioniert. In Sachen Fake News kann das heimische Kabarett-Duo Gebrüder Moped dem US-Präsidenten aber durchaus das Wasser reichen – mit einem wesentlichen Unterschied: Trump meint es ernst, die Gebrüder satirisch.