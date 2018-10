Gebrüder Moped über "die Pressefreiheit, die wir meinen"

Die Gebrüder Moped können auch ernst. So sah etwa Martin Strecha-Derkics in einem KURIER-Talk im Februar den "sozialen Frieden in Österreich in Gefahr". Als Kabarettduo agieren er und Franz Stanzl allerdings mit einer kräftigen Portion Unernst - ernste Themen bieten dafür den Hintergrund: Das Phänomen Angst, die Sorgen der alleinerziehenden Billa-Kassierin oder der sich ausbreitende Rechtspopulismus.

Nun treten Franz Joseph Moped und Martin Moped mit ihrem neuen Buch "Heute gehört uns Österreich und morgen die ganze Scheibe" (Milena Verlag) zur Rettung des gesamten Abendlandes an. "Das scheint ja, so die besorgten Gratiszeitungen, dringend notwendig", sagen die beiden im KURIER-Interview. Das kleine Österreich wird in dem Taschenbuch kurzerhand zur Welt erklärt. An der Schöpfung sei Österreich "nicht beteiligt" gewesen. Es war anders: "Wir waren das erste Opfer."

Derzeit sind die Gebrüder Moped mit der "Show zum Buch" auf "weltweiter Österreich-Tour" unterwegs (am 8. und 26.11. im Wiener Rabenhof). Über ihre erweiterte Lesung sagen sie: "Wir bringen Texte, Lieder, Bilder und Filme zur Schau oder, wie es der Ausländer nun einmal nennt, wir performen eine Show."

Und hier sind wir wieder bei der kräftigen Portion Unernst. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man folgendes (per E-Mail geführte) Interview zur "Alpen-Apokalypse" liest:

KURIER: Sie haben ein Österreich-Buch gemacht, in dem der Österreicher so typisiert wird, dass er das Land mit der Welt gleichsetzt. In Zeiten eines EU-Ratsvorsitzes könnte man das manchmal tatsächlich für die Realität halten …

Gebrüder Moped: Die EU mit der Welt gleichsetzen? Mit Verlaub: Fake News. Wir dürfen nicht vergessen, Österreich ist diesem Bündnis ausländischer Ausländer doch nur aus reiner Höflichkeit beigetreten. Der Österreicher ist schließlich kein Spielverderber. Keine Frage: Der nächste Schritt wird sein, dass Österreich aus der EU wieder austritt und Europa umgehend Österreich beitritt. Natürlich erst dann, wenn Europa ausreichend österreichfit ist.

Die FPÖ ist auch in Ihrem neuen Buch Hauptadressat. Warum schlug das Pendel nicht mehr in Richtung Türkis aus? Ist das Phänomen Sebastian Kurz für Ihre Art der Satire nicht spannend genug, oder heißt es wie bei der Fußball-Benotung: "Zu kurz eingesetzt"?

Seien wir uns doch ehrlich: Die Österreichische Volkspartei (vormals: Österreichische Volkspartei) ist doch in ihrem derzeitigen Zustand lediglich ein Hochglanz-Plagiat der FPÖ. Es sind schließlich die Freiheitlichen, die seit Jahren im Land die Themen vorgeben. Stichwort Islamisierung: Es kann doch nicht sein, dass wir unsere weihnachtlichen Vanillekleingebäcke künftig nicht mehr in Form des kulturchristlichen Kreuzes, sondern halbmondförmig backen.