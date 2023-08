Geächtet und geachtet: Meisterregisseur Roman Polanski wird 90

Aus Angst vor anhaltenden Protesten soll der vor wenigen Wochen in Frankreich unter dem Titel "Promenade à Cracovie" (im Original: "Polạński, Horowitz. Hometown") angelaufene Dokumentarfilm über Polanski nur in wenigen Sälen gezeigt worden sein. Wie eine Verantwortliche des Filmverleihs, Michèle Halberstadt, in französischen Medien erklärte, hätten ihr Kinobetreiber gesagt, dass es im aktuellen Kontext besser sei, den Film nicht ins Programm zu nehmen.

In der Doku von Mateusz Kudla und Anna Kokoszka-Romer aus dem Jahr 2021 begleitet Polanski seinen langjährigen Freund, den jüdischen Fotografen Ryszard Horowitz, durch Krakau, wo sich die beiden während des Zweiten Weltkriegs im jüdischen Ghetto kennengelernt hatten.

Tragödien

"Der Ekel", "Rosemaries Baby", "Chinatown", "Der Mieter", "Der Tod und das Mädchen" und "Ghostwriter": Polanskis Meisterwerke sind oft harter Tobak. Horrorfilme, Psychothriller und blutige Dramen, in denen er seine Vergangenheit und seine Tragödien verarbeitet. Polanski wurde als Sohn eines jüdischen Vaters und einer russischen Mutter 1933 in Paris geboren, bevor seine Eltern nach Polen zogen. In Krakau wurden sie in das jüdische Ghetto gezwungen. Polanskis Mutter wurde in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, wo sie 1943 ermordet wurde, sein Vater überlebte die Haft im Konzentrationslager Mauthausen. Er selbst entkam dem Holocaust.