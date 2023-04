Missbrauchs-Opfer verteidigt über 45 Jahre nach Tat Roman Polanski

In ihren Memoiren sprach Geimer von Vergewaltigung

In ihrer Autobiografie "The Girl - A Life in the Shadow of Roman Polanski" hatte Geimer über den Vorfall in Nicolsons Haus noch behauptet: "Es war eindeutig Vergewaltigung. Daran gibt es keinen Zweifel."

Der Filmemacher soll ihr vor der Tat Alkohol und Tabletten verabreicht haben. "Er hat mir vier oder fünf Gläser Champagner und dann ein Stück einer Quaalude-Pille [Anm. ein Betäubungsmittel] gegeben", schrieb sie in ihrem Buch. Polanski habe dann Fotos von ihr gemacht und immer wieder Fragen gestellt: "Hast du schon mal Sex gehabt?", wollte der Oscarpreisträger wissen. "Hast du einen Freund? Wann hattest du deine letzte Periode?"

Dann habe er sie aufgefordert, zuerst ihr Oberteil und dann ihren Slip auszuziehen und für Fotos in den Whirlpool zu steigen. Geimer gestand in ihren Memoireen, dass sie aus Ehrgeiz bereit war, "fast alles zu tun". Mit einer Ausnahme: "Ich wollte keinen Sex mit ihm."