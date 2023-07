Woody Allen und Roman Polanski bei den 80. Filmfestspielen von Venedig

Lebenswerke

Die US-Regisseurin Sophia Coppola ist in Venedig mit dem Film "Priscilla" über das Leben der jungen Frau von Elvis Presley präsent. "The Killer" lautet der Titel des neuen Streifens von US-Regisseur David Fincher mit den Schauspielern Michael Fassbender, Arliss Howard und Tilda Swinton im Cast. Ein weiterer Film im Wettbewerb ist "Memory" von Michel Franco mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Michael Mann stellt den Film "Ferrari" über den legendären Autobauer Enzo Ferrari mit Adam Driver in der Hauptrolle vor. Der griechische Kultregisseur Yorgos Lanthimos ist wiederum mit seinem neuen Werk "Poor Things" vertreten, für das er u.a. Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe und Margaret Qualley vor die Kamera holte.

Die italienische Regisseurin Liliana Cavani wird bei den 80. Filmfestspielen von Venedig den Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Die 90-jährige Cavani ist international vor allem durch ihren Film "Der Nachtportier" (1974) bekannt. Zum ersten Mal nahm sie 1965 an dem Festival teil, als sie den Preis für den besten Dokumentarfilm "Processo a Vichy" über Philippe Pétain gewann. Das Festival will auch dem Hongkonger Schauspieler Tony Leung Chiu-wai den Goldenen Löwen für seine Karriere verleihen.