Gayle: Eine Abrechnung mit Mittelfinger

Gayle hat schon früh mit dem Songwriting begonnen: „Sieben Jahre habe ich alles darangesetzt, einen Hit zu schreiben“, sagt sie in einem Interview. Ihre Mutter hat sie dabei mit Platten von Aretha Franklin versorgt. „Als ich sie singen hörte, wusste ich, was ich mit meinem Leben machen wollte. Das war der Moment, in dem ich mich der Musik verschrieb“, sagt sie. Und jetzt ist Gayle selbst bei Atlantic Records unter Vertrag, jenem einst so einflussreichen US-Label, auf dem Aretha Franklin 1967 mit der Single „I Never Loved a Man (The Way I Love You)“ ihren Durchbruch feierte. Ein schöner Zufall. Mit der Musik der Soul-Sängerin hat Gayles bisheriger Output aber nichts zu tun. Er geht eher in Richtung Alternative Rock der Marke Gwen Stefani (No Doubt) oder Avril Lavigne, als die noch auf dem Skateboard zur Schule fuhr („Sk8er Boi“). Es ist geradlinige wie gefällige „I don’t give a f***“-Gitarrenmusik mit pubertärer Wurschtigkeit. Nachzuhören auch auf Gayles neuer Single „Ur just horny“. Das dazugehörige Debütalbum soll noch heuer erscheinen.