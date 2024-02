Deutsch-Rap würdigt Frauen und andere herab. Warum muss ich das akzeptieren?

Schon die ersten amerikanischen Gangster-Rapper waren damit erfolgreich, Texte in einer echten Straßensprache zu schreiben und Themen anzusprechen, die in den verarmten und hochkriminellen Innenstadtbezirken amerikanischer Großstädte gang und gäbe waren.

Gangsta-Rap ist ein Sub-Genre des Hip-Hops, das sich in den 1970er Jahren in den USA entwickelte, wo Jugendliche in prekären Verhältnissen aufwachsen. Gangsta-Rap lebt davon, mit gesellschaftlichen Tabus zu brechen und zu provozieren. Heute besticht Deutsch-Rap in Musikvideos durch klischeehafte Statussymbole, Drogen, Waffen, Frauen und Geld.

Huber: Im Grunde steht es jeder Person frei, eine Anzeige zu erstatten, wenn sie sich persönlich durch die Texte angegriffen fühlt. So schreibt es auch die Juristin Antonia Bruneder in ihrem Buch. Bruneder arbeitet heraus, wie ein Gericht mit Fällen verantwortungsvoll vorgehen könnte. Der Richter muss sich um eine Werkrechteinterpretation kümmern und untersuchen, was das für ein Musikstück ist. Was ist der Zusammenhang, hat das Werk reale Auswirkungen? Wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden, kann das eine Grenze der Kunstfreiheit überschreiten. Das muss bewiesen werden.

Huber: Die damalige Überlegung war, Jugendliche aus den Außenbezirken in die Innenstadt zu kriegen. Das ist gelungen. Und hatte die Botschaft: "Auch wenn ihr verstörende Dinge von euch gebt, hören wir zu. Und präsentieren das einem größeren Publikum als ein Teil der Vielfalt der Wiener Kunstproduktion." Der Protest kommt interessanterweise meist aus dem Bereich der Klassik. Also aus dem Bereich des hoch ausgebildeten und hochsubventionierten Kunstbetriebs. Wobei: Alles ist Kunstbetrieb.

2022 inszenierte Regisseur David Schalko die Eröffnung der Wiener Festwochen mit dem Titel "Last Night on Earth". Auf dem Rathausplatz tummelten sich damals rund 50.000 Menschen, die eine spektakuläre Show erwartete. Konzerte von Bilderbuch , Kruder & Dorfmeister und dem Rapper Yung Hurn waren Teil des Abends. Im Vorfeld der Eröffnung gab es Tumult um Yung Hurns Auftritt. Seine Texte provozieren durch Sexismus, weshalb ein Chor damals ablehnte, gemeinsam mit ihm aufzutreten.

Das ist alles Frust, den du in dich reinfrisst, weil die Welt kalt ist und dich vergewaltigt. Weil du keinen Halt kriegst, wenn dich alles kaltlässt. Und die Wut in deinem Bauch stärker ist als alles. Überall ist Dreck hier, überall seh'n alle schwarz. Jeder ist sich selbst der Nächste, das macht unser Leben hart. Ich konnt's nicht glauben, wo is' mein Heim? Ich schließ' die Augen und alles zieht an mir vorbei.

Wir wurden schon belästigt, Da waren wir nicht mal fünfzehn. Sechzehn, Siebzehn, Achtzehn, Neunzehn, Zwanzig, Deine Dickpics sind einfach nur ranzig, ey. Uh Uh, was schaust Du denn so? Noch nie 'ne Frau gesehen, die ihre Meinung sagt? Natürlich is Dir lieber, wenn sie immer nickt und ja sagt, aber hat sie zu wenig an, wird sie angeklagt.

Huber: Ich sehe das nicht so. Es gibt Kabarett, Theater, die Satire, wo Personen namentlich genannt und lächerlich gemacht werden. Da ist die Rechtsprechung auf der Seite der Freiheit der Kunst. Wie der Narr, der die Wahrheit ungeschminkt zum Ausdruck bringt. Das ist wichtig in der Gesellschaft. Sonst müsste man ja alle Kabarettisten, die Politikerinnen und Politiker namentlich angreifen, sofort verbieten. Dieses Aushalten ist eine Stärke der Demokratie. Es gibt genug Gesellschaften, wo es eine staatliche Zensur gibt. Wir sollten darauf stolz sein. Im Iran dürfen Frauen nicht auf der Bühne singen, wenn dann nur im Chor.

Darstellungsformen wie Satire und Kabarett sind gesellschaftlich akzeptiert, auch wenn dort beleidigt wird. Braucht es also einfach Zeit, um sich dran "zu gewöhnen"?

Huber: Ich denke, ja. Niemand stößt sich dran, dass in der österreichischen Staatsoper tagtäglich Mord und Totschlag in grausamster Art und Weise inszeniert wird. Es wird nicht hinterfragt, dass das Opernrepertoire aus unglaublich inszenierten Tragödien besteht. Am MusikTheater an der Wien wurde gerade Leonard Bernsteins satirische Operette "Candide" aufgeführt. Da hängen Menschen am Galgen und die Kardinäle tanzen dazu. Und wie verstörend die altgriechischen Tragödien sind!