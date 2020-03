Sexismus im Gangsta-Rap: „Die Bitch muss bügeln“

Es sind Sätze, bei denen es einem augenblicklich flau im Magen wird. Während sie in den Beats des deutschen Gangsta-Rap oft untergehen, entfalten sie schwarz auf weiß und ohne Musik ihre volle Wirkung: „Ich will keine Frauen, ich will Hoes. Sie müssen blasen wie Pros“, heißt es etwa in einem Song des Deutsch-Rappers Fler, der auf Youtube mehr als 2,6 Millionen Mal angeklickt wurde.