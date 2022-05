Festwochen-Eröffnung: Der Angriff des Killerknödels

Simma bald da?

Alles beginnt mit der Landung des Killerknödels: Ein großer Ball (Fußball-EM?) lässt sich auf dem Rathausplatz nieder, darin befindet sich die Burgschauspielerin Caroline Peters, verkleidet als Drama-Queen aus dem Weltall, die verkündet, dass alles bald aus ist, aber dennoch irgendwie gut wird.

Dann übernimmt das legendäre DJ-Duo Kruder & Dorfmeister mit TripHop-Sounds. Klingt wie ein Besuch im Flex vor 30 Jahren, nur mit Aspirin statt Drogen.

Kruder & Dorfmeister werden den Abend musikalisch dominieren, die Doors zitieren, Klangnebel wabern lassen und auch ein bisschen gut frisierten Drum ’n Bass von der Leine lassen.

Liquid Loft bieten Ausdruckstanz mit Tüchern, es geht um die Todesgöttin Hekate und darum, wie das Nichts nach uns greift, oder so. Bilderbuch sind milde geworden („Wien, siehst du den Mond?“) und haben das Sportgitarrensolo wiederentdeckt.

Die Vokalartistin Sofia Jernberg bietet Musik am Rand des Schmerzensschreies, man fühlt sich gleichermaßen an Yoko Ono wie an eine gefolterte Katze erinnert.