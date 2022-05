Soll man Yung Hurn eine Bühne bieten?

CONTRA

Sie hat Wichse im G’sicht, sie braucht Zewa“ oder „Asia-Bitch heißt Ling-Ling“. Soll ein Künstler, der solche Texte in seinen Songs verwendet, die Wiener Festwochen eröffnen? Diese Frage hat für heftige Diskussionen gesorgt. Der Wiener Schmusechor hat via Social Media mitgeteilt, ebenfalls für die Eröffnung angefragt worden zu sein – und abgesagt zu haben. Wegen Yung Hurn. „Wir wollen nicht mit einem Künstler auf der Bühne stehen, dessen Texte unmissverständlich sexistischen und rassistischen Inhalt haben“, hieß es in dem Posting.

Fans und viele, die man nicht dafür gehalten hätte, verteidigten den Rapper: Das sei doch alles ironisch und gehöre zur Kunstfigur.

Aber ob mit oder ohne Ironie – in den Lyrics werden höchst problematische Inhalte reproduziert: Frauen kommen da hauptsächlich als „Bitches“ vor, die reiten „wie ein Pony“ oder Pflaster tragen, „weil diese Pu ganze Nacht bei mir war“.

Vor mehreren Jahren wurde eine Musikjournalistin mit Gruppenvergewaltigung bedroht – Yung Hurn nannte öffentlich ihren Namen und befeuerte die Drohungen dadurch zusätzlich. Respektvoller Umgang mit Frauen sieht anders aus.

In sozialen Medien orteten manche in der Kritik an seinem Festwochen-Auftritt die gefürchtete „Cancel Culture“. Jetzt dürfe man ja gar nichts mehr! Dabei geht es nicht um Verbote. Aber man kann sich als Gesellschaft auch weiterentwickeln und nach #MeToo und angesichts massiver Probleme mit Gewalt gegen Frauen die Ansprüche an die Popkultur überdenken. HipHop gibt es mittlerweile auch in anderem Tonfall. Und wer über eine große Bühne wie jene der Festwochen entscheiden kann, sollte sich überlegen, ob es nicht an der Zeit wäre, diese jenen zu überlassen, die sonst nur als Objekte in den Songtexten anderer vorkommen.

Nina Oberbucher Die Autorin ist Medienredakteurin.