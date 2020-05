Fuzzman, Velojet, und A.G. Trio beim Global 2000 Geburtstagsfest

Die Österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 lädt wieder zum Geburtstagsfest. Zum 31er gratulieren am Freitag unter anderem Fuzzman, Velojet, und A.G. Trio.

Die Geburtstagstorte wird bereits zum sechsten Mal im Wiener WUK angestochen werden. Das Fest steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Ölpest im Nigerdelta, wo Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben.

Der Reinerlös des Festes fließt in die Klage, die von vier nigerianischen Bauern und Friends of the Earth Nigeria und Friends of the Earth Niederlande gegen Shell International und Shell Nigeria vor einem niederländischen Gericht ausgefochten wird.

" Umweltschutz hört nicht auf, wenn man Spaß haben will. Im Gegenteil, Umweltschützen macht sogar Spaß! Wir beweisen das jedes Jahr aufs Neue im WUK", sagt Ruth Rohrmoser, Organisatorin des Fests von GLOBAL 2000.

Global 2000 Geburtstagsfest: 15. November, Einlass ab 19:00 Uhr, Start um 19:30 Uhr im Wiener WUK.

VVK: 15 € ( WUK Shop, Wienxtra Jugendinfo)

AK: 17 €

Weitere Infos finden Sie unter

www.global2000.at

Online-Petition: www.global2000.at/shell-clean-your-mess