„Fühlen uns nicht allein gelassen“

Das Ergebnis lag in der abgelaufenen Saison bei minus 1,98 Mio. Euro vor Steuern. Wie wird es jetzt werden?

Wir hatten vor der Pandemie mit fast 50 Prozent einen sehr hohen Eigenfinanzierungsgrad, der vor allem durch Karteneinnahmen, Führungen und Sponsoring erwirtschaftet wurde. Das fällt zum Großteil weg. Die Sponsoren sind zum Teil sehr loyal, hinterfragen aber auch, wo die Gegenleistungen für den Sponsorvertrag sind – zu Recht. All das versuchen wir durch Kurzarbeit – wir nehmen keine anderen AMS-Mittel in Anspruch – zu kompensieren, um den Verlust so gering wie möglich zu halten.

Wird man nach der Pandemie sparen müssen ?

Im Kulturbereich, in der Qualität, wollen und werden wir nicht sparen. Denn das ist unser Aushängeschild. Die Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern stehen ja zwei bis drei Jahre im Voraus. Es wird bei manchen Investitionen, die den Spielbetrieb nicht direkt betreffen, Verschiebungen geben müssen.

Also keine Reduktion von Angebots und Ensembles?

So ist es.

Die Staatsoper setzt auf Streams vergangener Inszenierungen und überträgt Premieren auf ORF III. Wie wird das angenommen?

Wir konnten fast drei Millionen Menschen durch die ORF-Kooperation ansprechen. Zusätzlich gab es 669.000 Abrufe der Streams, wo wir mit einem Faktor von 2 bis 2,5 pro Stream rechnen.

Ab wann wird es denn einen Vor-Corona-Betrieb geben? Der Holding-Geschäftsführer hat unlängst von der Saison 2022/23 gesprochen.

Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich gehe davon aus, wenn alle Impfziele erreicht werden, dass sich im Lauf der nächsten Saison einiges entspannt. Normalität werden wir aber wahrscheinlich erst in der darauffolgenden Saison haben.

Wie viel wurde für die Corona-Prävention bisher ausgegeben?

Wir haben seit 1. September 40.000 Tests der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt. Im September waren das PCR-Tests zu 90 Euro pro Stück. Die Antigentests sind weitaus billiger, nämlich 10 Euro pro Test. Anders hätten wir dieses Volumen finanziell auch nicht mehr geschafft. Jetzt reichen wir bei der Wirtschaftskammer um die Refundierung von zehn Euro pro Test ein. Dazu kommen Kosten für FFP2-Masken und Sicherheitskontrollen.