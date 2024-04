Fazit des bitteren Dürrenmatt-Lehrstücks: Die Welt ist in Gefahr

Von: Susanne Zobl

Es ist schon wieder was passiert, könnte man mit Worten des österreichischen Autors Wolf Haas das Entrée in Friedrich Dürrenmatts bittere Komödie „Die Physiker“ beschreiben. Doch es braucht keinen Kommissar Brenner. Denn die Mörder sind bekannt. Nacheinander bringen drei Insassen einer Irrenanstalt ihre Pflegerinnen um. Inspektor Voß – in der Inszenierung von Kriszta Székely am Landestheater Niederösterreich eine Inspektorin – nimmt den Fall auf. Fertig.