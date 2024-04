Volkstheater: Kleopatra verlangt den Einbau neuer Duschköpfe

Denn die Autorin Julia Jost vermanschte mit großer Geste die Römerdramen von William Shakespeare. Ihre Tätigkeit in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Luk Perceval beschrieb sie 2023 geradezu decouvrierend: „Wir schneiden Passagen aus und setzen sie an eine andere Stelle, ich verwende zusätzlich Zeilen u. a. von Elias Canetti, Ingeborg Bachmann, Herta Müller, Plutarch, Lenin, Hannah Arendt und Thomas Hobbes und verschneide diese mit dem Shakespeare-Text. Parallel werden diese gesampelten Ausschnitte überschrieben, soll heißen, ich passe diese Gedanken mit meinen eigenen Worten an den Gesamttext an, füge hinzu, nehme weg ...“