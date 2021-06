Friederike Mayröcker starb mit 96 Jahren in Wien

An ihrem 96. Geburtstag, den sie am 20. Dezember 2020 feierte, hätte sich Friederike Mayröcker am liebsten versteckt: Sie schreibe zwar weiterhin, sagte sie, das Älterwerden aber falle ihr schwer. Nun ist die große Dame der österreichischen Literatur gestorben. Dies gab der Suhrkamp Verlag bekannt.

In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nimmt Mayröcker mit ihrem eigenwilligen, zwischen Lyrik und Prosa angesiedelten Werk eine herausragende Stellung ein. Bereits als Kind erhielt Mayröcker, 1924 in Wien geboren, bei Sommeraufenthalten in Deinzendorf (bei Retz) prägende Eindrücke für die lebenslange schriftstellerische Arbeit. 1939, als sie fünfzehn Jahre alt war, schrieb sie erste literarische Texte. Von 1946 an war sie als Englischlehrerin an verschiedenen Wiener Hauptschulen tätig, zwischenzeitlich holte sie 1950 die Matura nach. Mayröcker lernte 1946 Otto Basil kennen, den Herausgeber der avantgardistischen Nachkriegszeitschrift "Plan", in der auch Paul Celan und Erich Fried veröffentlichten. Einige Jahre später veröffentlichte der einflussreiche Kritiker Hans Weigel ihre Gedichte. Andreas Okopenko entdeckte sie für die Zeitschrift "Neue Wege" und brachte sie in Kontakt mit der Wiener Gruppe um H. C. Artmann und Gerhard Rühm.

1954 lernte sie Ernst Jandl kennen. Beide waren von Wort und Sprache besessen. Sie schrieben gemeinsam - und lebten bis zum Tod von Ernst Jandl im Jahr 2000 zusammen. Ihre Arbeitsweise beschreibt Mayröcker so: „Ich lebe in Bildern. Ich sehe alles in Bildern, meine ganze Vergangenheit, Erinnerungen sind Bilder. Ich mache die Bilder zu Sprache, indem ich ganz hineinsteige in das Bild. Ich steige solange hinein, bis es Sprache wird.“

Mayröcker war erst kürzlich für ihr letztes Buch „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen.