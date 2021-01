Franz West: Nun erbt die Schwester - zugunsten der Stiftung

Der Streit geht ins neunte Jahr, und er hat eine überraschende Wendung genommen: Mit einer am Mittwoch zugestellten Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Erbrechtsstreit um das Erbe des Wiener Künstlers Franz West (1947-2012) beendet und das gesamte Nachlassvermögen Wests Schwester zugesprochen. Diese werde den künstlerischen Nachlass und seine private Kunstsammlung der vom Künstler gegründeten Franz West Privatstiftung übertragen, gab der Medienbeauftragte Alfred Autischer am Freitag via Aussendung bekannt.

Die Entstehungsgeschichte dieses Urteils ist lang und verworren. Sie beginnt damit, dass West kurz vor seinem Tod die Gründungsurkunde einer Stiftung unterzeichnete - und seine zwei jungen Kinder damit quasi enterbte. Die Kinder wurden nach dem Tod von Wests Frau Tamuna Sirbiladze 2016 zu Vollwaisen, der Adoptivvater prozessierte im Namen der "Verlassenschaft" weiter gegen die Stiftung und gewann in mehreren Teilbereichen - so sei die Übertragung der Kunstwerke an die Stiftung nicht rechtskonform gewesen, hieß es in einem Urteil, das 2018 auch vom OGH bestätigt wurde.

Schwester vs. Kinder

Nachdem diese Front geschlossen war, blieb allerdings die Frage offen, ob die Kinder Wests tatsächlich die vorrangig Erbberechtigten waren bzw. sind. Hier kam Wests Schwester ins Spiel. Sie meldete selbst Ansprüche auf das Erbe an, das Gericht bestellte einen "Kurator" für die Verlassenschaft (und entzog damit dem Adoptivvater der Kinder die Verfügungsgewalt). Der OGH hatte nun zu "überprüfen, ob mit der Übertragung der Kunstwerke in die Franz West Privatstiftung der Wille des Erblassers nicht respektiert und damit gegen das Testament Franz Wests verstoßen wurde, wodurch der Schwester als Erbin das gesamte Nachlassvermögen zustehe", heißt es in einer Aussendung Autischers. Dieses Verfahren wurde nun vom OGH entschieden.