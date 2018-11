Erbstreit um Franz West: Jetzt ist (fast) alles geklärt

Vom zuständigen Gericht wurde ein Kurator für die Verlassenschaft bestellt, der das Erbe bis auf weiteres zu verwalten hat. Wests Kinder sind noch minderjährig und Vollwaisen, nachdem auch ihre Mutter, die Künstlerin Tamuna Sirbiladze, 2016 verstorben war. Das Erbrecht von Wests Kindern wird allerdings noch von der Schwester des Künstlers angefochten, eine Verhandlung dazu soll noch im Dezember stattfinden.

Wests Werk ist derzeit Gegenstand einer großen Retrospektive im Pariser Centre Pompidou, die noch bis zum 10.12. läuft und dann in die Tate Modern in London weiterwandert. Mit dem Erbstreit ist auch die Frage der künftigen Galerie-Repräsentation Wests verbunden. West war zuletzt bei der international tätigen Gagosian Gallery unter Vertrag, die auch mit der Stiftung kooperierte. Die Verlassenschaft hat dagegen eine - bereits zuvor bestehende - Verbindung mit der David Zwirner Galerie wieder aufleben lassen. Zwirner wartet allerdings noch auf den Ausgang der Gerichtsverfahren, wie der Galerist dem KURIER am Rande der Eröffnung der Pariser Ausstellung bestätigte.