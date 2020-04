Franz Welser-Möst: "Die Krise zeigt den wahren Charakter"

Aber das Business ist gefährdet. Wie konkret?

Es werden einige Kulturinstitutionen, darunter Opernhäuser und Orchester, insolvent gehen. Aber nicht nur in den USA. In Amerika ist die Kunst ja nicht direkt vom Staat finanziert, sondern von Privatpersonen oder Organisationen, die ihre Sponsorgelder abschreiben können. Ich glaube, dass dieses System jetzt sogar einen Vorteil gegenüber dem europäischen hat.

Sind europäische Kulturinstitutionen etwa noch stärker gefährdet?

Ja. Weil Kunst und Kultur für die Politik nicht vorrangig ist. Das sieht man gerade wieder. Ich sage aber auch seit Jahren selbstkritisch: Wir müssen unsere Relevanz stärker beweisen. In Cleveland ist uns das gelungen. Auch Alexander Pereira, als er in Zürich war, oder Matthias Naske am Wiener Konzerthaus zeigen, wie relevant ihre Institution für die Stadt ist. Aber sonst ruhen sich zu viele auf den Lorbeeren aus.

Sie glauben also, dass nicht garantiert ist, dass Kulturinstitutionen von der öffentlichen Hand finanziell aufgefangen werden?

Keinesfalls. Das wäre auch schwer zu argumentieren, wenn zusätzlich viel Geld in die Kultur fließt, während es so vielen schlecht geht.

Sie hätten die Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele, des 100-Jahr-Jubiläums, dirigieren sollen: „Elektra“ von Richard Strauss. Dazu kommt es nun nicht, zumindest nicht wie geplant im Juli. Wird es gar nicht zur Aufführung kommen?

Das weiß ich nicht. Falls die Festspiele nicht stattfinden, ergibt das auch einen wirtschaftlichen Schaden von 200 Millionen Euro. Ich habe schon vor Jahren, als Kulturförderungen immer wieder kritisiert wurden, gesagt: Lassen wir einmal ein Jahr lang alles ausfallen, in Wien und in Salzburg, und schauen wir, was passiert. Wie wichtig die Kultur auch für die Wirtschaft ist. Das ist nun leider Realität geworden.

Sie sagen, Kunst müsse ihre Relevanz stärker beweisen. Was ist falsch gelaufen?

Wir haben uns viel zu sehr in die Spaßgesellschaft hineinbegeben. In der Plattenindustrie zum Beispiel hat man seit den 90er Jahren versucht, mit Methoden der Popmusik auch in der Klassik Geld zu verdienen. Das hat zu einem Ausverkauf der künstlerischen Seele geführt. Pop wird als Unterhaltung verkauft, aber das geht nicht mit klassischer Musik. Diese Krise jetzt muss auch zu einer Überprüfung der Prioritätenliste führen. Und sie zeigt den wahren Charakter.

Was ist charakterlos?

Zum Beispiel, dass an der New Yorker Metropolitan Opera als erstes das Orchester und der Chor gekündigt wurden. Damit schneidet man das Herz eines Opernhauses heraus. Oder dass ausgerechnet jetzt Agenten für ihre Sänger höhere Gagen für die kommende Spielzeit fordern. Ich habe jedes Verständnis für Existenzängste von Menschen, aber nicht dafür. Wir haben verlernt, was Freiheit bedeutet. Freiheit heißt auch, Verantwortung für mich und für andere zu übernehmen.